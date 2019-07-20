‎لعلاج المرضى الفلسطينيين.. وفد من وزارة الصحة يصل معهد الكبد القومي بمصر

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رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد من وزارة الصحة الفلسطينيية إلى جمهورية مصر العربية يوم أمس الجمعة، لتجديد الاتفاقيات مع المستشفيات المصرية، لإعادة استقبال وعلاج المرضى الفلسطينيين.‎



وضم الوفد مدير عام التأمين الصحي برام الله الدكتور نزار مسالمة، ومدير العلاج بالخارج الدكتور هيثم الهدري، ورافقهم المستشار الطبي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الدكتور حسام طوقان.‎



وتوجه الوفد إلى معهد الكبد القومي بشبين الكوم في محافظة المنوفية، لحل الإشكالات العالقة بخصوص المرضى الفلسطينيين في معهد الكبد، وتم الاجتماع والاتفاق مع إدارة المعهد على حل كافة القضايا وإدخال المرضى المحولين لزراعة الكبد للعلاج في المشفى، وذلك بناءً على توجيهات وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة؛ لتوفير الخدمات ومتابعة أحوال المرضى الفلسطينيين في مصر، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين بالقاهرة.