احتراق مئات أشجار الزيتون في رمانة و80 شجرة حرجية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

التهم حريق، اندلع اليوم السبت، مئات أشجار الزيتون في قرية رمانة غرب جنين، كما التهم حريق آخر 80 شجرة حرجية في جنين.



وذكر الدفاع المدني، أن حريقاً بدأ بأعشاب جافة وانتقل لداخل الحرش والأشجار على مساحة 100 دونم، في مدينة جنين، وأدى إلى احتراق 80 شجرة حرجية، وعملت طواقم الدفاع المدني في ثلاث مراكز جنين وقباطيه ومرج بن عامر، وبمساندة صهريج تزويد مياه الأمن الوطني، والشرطة على محاصرة النيران وإخمادها وحماية الأشجار والاراضي المجاورة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وفي قرية رمانة في منطقة جبل شمرخ، أتت النيران على مئات أشجار الزيتون، وتعمل طواقم الدفاع المدني في مركزي جنين واليامون على إخماد الحريق والحد من انتشاره، والذي ما زال منتشراً في مساحات واسعة من أراضي القرية الواقعات بمحاذاة معسكر سالم والجدار العنصري.



وناشد الدفاع المدني أهالي القرية المساعدة من أجل السيطرة على النيران.