طالع بالأسماء: غداً صرف منحة الـ 100 دولار القطرية للأسر بقطاع غزة





وأشارت الوزارة في تصريح لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن عملية صرف الـ 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة، ستستمر ثلاثة أيام، عبر فروع البريد بمحافظات القطاع.













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يتبع..

للفحص الرابط التالي.. وكان خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، قد وصل أول أمس الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أنه سيتم البدء بصرف منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في القطاع، صباح غدٍ الأحد.