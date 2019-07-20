طالع بالأسماء: غداً صرف منحة الـ 100 دولار القطرية للأسر بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أنه سيتم البدء بصرف منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في القطاع، صباح غدٍ الأحد.
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، أنه سيتم البدء بصرف منحة الـ 100 دولار القطرية، للأسر الفقيرة في القطاع، صباح غدٍ الأحد.
وأشارت الوزارة في تصريح لها على موقعها الإلكتروني، إلى أن عملية صرف الـ 100 دولار القطرية للأسر الفقيرة، ستستمر ثلاثة أيام، عبر فروع البريد بمحافظات القطاع.
وكان خالد الحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، قد وصل أول أمس الخميس، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.
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