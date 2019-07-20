مصادر فتحاوية: الهيئة القيادية العليا بغزة ستُحل وتُشكّل هيئة جديدة

المؤتمر السابع لحركة فتح

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خاص دنيا الوطن

نفت مصادر فتحاوية، اليوم السبت، أن يتم إضافة أعضاء جدد، للجنة المركزية لحركة فتح، وستبقى المقاعد الشاغرة، كما هي دون إضافات.



وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": إن اللجنة المركزية، استقرت على إضافة 25 عضوًا إلى المجلس الثوري، وسيتم اليوم على الأغلب، التصويت عليهم من قبل أعضاء المجلس الحالي، مُرجحة التصديق بشكل رسمي، على الأعضاء الجُدد.



وعن مصير الهيئة القيادية في قطاع غزة، أوضحت المصادر، أنه وفق تكليفات الثوري، سيتم تحديد شكل الهيئة القيادية، بحيث سينتهي عمل الهيئة الحالية، وتشكيل هيئة جديدة من المجلس الثوري، وأمناء سر الأقاليم.