شهيد فلسطيني وإصابة ثمانية إسرائيليين و62 مواجهة خلال الأسبوع الماضي





أما يوم الأربعاء، فأصيب جندي اسرائيلي بالحجارة في منطقة نحالين، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة تجاه مركبات وجنود الاحتلال في العيساوية، ومستوطنة (روش تسوريم)، وقد أحصيت سبع مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة وغزة.

رام الله - دنيا الوطنشهد حصاد الأسبوع الماضي، استشهاد فلسطيني، وإصابة عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، فيما أصيب 8 إسرائيليين، خلال عدة مواجهات في الضفة الغربية وغزة، ليشهد الأسبوع على اندلاع 62 مواجهة مع الاحتلال، تخللها تفجير عبوات ناسفة محلية الصنع في مناطق مختلفة من الضفة والداخل المحتل.فأمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 97 فلسطينياً بالرصاص الحي والمطاطي وعشرات حالات الاختناق والكسور في الضفة وغزة، في وقت ألقى شبان فلسطينيون عدة زجاجات حارقة شرقي جباليا، ويخانيونس، ومدينة غزة، ومخيم البريج، ورفح، وذلك ضمن حوالي تسع مواجهات.ويوم الخميس، أصيب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، فيما أصيب ثلاثة إسرائيليين بالحجارة: شرطي في صور باهر، ومستوطن في المغير، ومستوطن في مستوطنة (كريات أربع)، كما تم رصد اندلاع ثمانية مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها إلقاء زجاجات حارقة مخيم الدهيشة، ومستوطنة (عوفرا).وفي منتصف الأسبوع، استشهد الأسير الفلسطيني نصار ماجد طقاطقة (32 عامًا) من بيت فجار في (سجن الرملة)، كما أصيب شاب فلسطيني بالرضوض في الضفة الغربية، فيما أصيب اثنان من قوات الاحتلال بأكواع ناسفة في مخيم شعفاط، في وقت ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مخيم شعفاط، والسواحرة الشرقية، العيساوية، وذلك ضمن 12 مواجهة، تضمنت تفجير عبوة ناسفة في مخيم شعفاط.ويوم الاثنين الماضي، أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي في الضفة الغربية، وألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة صوب الاحتلال في مخيم العروب، ومستوطنة (سدوت هنيغف)، وذلك ضمن عشر مواجهات تضمنت تفجير عبوات ناسفة في منطقة أبو ديس والرام.ويوم الأحد، أصيب اثنان من المستوطنين بالحجارة في دير جرير، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على عزون، وحاجز الأنفاق، ومستوطنة (أشكول)، حيث أحصيت 12 مواجهة في ذلك اليوم.وأما يوم السبت، فقد أصيب فلسطيني بالرصاص المطاطي في الضفة الغربية، فيما ألقى شبان فلسطينيون زجاجاتهم الحارقة على مستوطنة (مابو دوتان)، وأحصيت أربع مواجهات.