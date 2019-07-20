شؤون فلسطينية

هنية: المقاومة تمتلك صواريخ تضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة

هنية: المقاومة تمتلك صواريخ تضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن المقاومة تمتلك صواريـخ تضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.

وفيما يتعلق بعلاقة الحركة مع سوريا، قال هنية: إن قرار الخروج من سوريا، كان قراراً مؤسساتياً، ودُرس بشكل كامل، وتحركنا في بداية الأزمة مع الجهات السورية للحفاظ على سوريا وأمنها.

وأضاف: "لم نتدخل في الشأن السوري الداخلي سابقاً، ولن نتدخل في أي مرحلة قادمة، ونتمنى عودة سوريا القوية واستعادة عافيتها".

وتابع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: "كل ما نتمناه في هذه المرحلة، هو عودة سوريا إلى عافيتها لأداء دورها في المنطقة، وقرار عودة العلاقات مع سوريا لا زال يُدرس في كافة مؤسسات الحركة الشورية".

وأشار هنية إلى أن وفداً قيادياً كبيراً من حماس، سيبدأ زيارة إلى إيران، اليوم، تستمر لأيام، معرباً عن تطلعه إلى نتائج مهمة من وراء هذه الزيارة.

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