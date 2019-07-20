جيمي هنت: إيران ربما تكون على "طريق خطير" بعد احتجازها ناقلة النفط

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت يوم السبت: إنه يخشى أن تكون إيران سلكت "طريقا خطيرا" بعد احتجازها ناقلة ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة.



وكتب هنت على (تويتر) "تحرك الأمس في الخليج يبعث بإشارات مقلقة بأن إيران ربما تختار طريقا خطيرا من سلوك غير قانوني ومزعزع للاستقرار بعد الاحتجاز المشروع لنفط متجه إلى سوريا في جبل طارق".



وأضاف: "كما قلت أمس سيكون ردنا مدروسا لكن قويا. نحاول التوصل إلى طريقة لحل مسألة الناقلة (جريس 1) لكننا سنضمن سلامة شحننا"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



واحتجزت البحرية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) في جبل طارق في الرابع من تموز/يوليو للاشتباه في أنها تهرب النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.