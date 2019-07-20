دولي

ألمانيا وفرنسا تدينان احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق (هرمز)

ألمانيا وفرنسا تدينان احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق (هرمز)
ناقلة نفط - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت ألمانيا يوم السبت احتجاز إيران "غير المبرر" لناقلتين في مضيق (هرمز)، قائلة: إن الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نحث إيران على الإفراج عن... الناقلة وطاقمها فورا"، مضيفاً في بيان أن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة "سيكون خطيرا للغاية... وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

كما قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يوم السبت: إنها قلقة جدا لاحتجازالناقلة، ومضيفة أن مثل هذا الإجراء يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان: "علمنا بقلق بالغ باحتجاز قوات إيرانية لسفينة بريطانية... ندين الأمر بقوة ونعبر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة".

وقالت إيران يوم الجمعة: إنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور المضيق الواقع عند مدخل الخليج.

أخبار ذات صلة

جيمي هنت: إيران ربما تكون على &#34;طريق خطير&#34; بعد احتجازها ناقلة النفط

جيمي هنت: إيران ربما تكون على "طريق خطير" بعد احتجازها ناقلة النفط

(4876) يوماً لنتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل

(4876) يوماً لنتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل

ظريف: مستعدون للحوار مع دول الخليج بأي وقت

ظريف: مستعدون للحوار مع دول الخليج بأي وقت

مسؤولان أمريكيان: لن نهدأ حتى يرحل مادورو

مسؤولان أمريكيان: لن نهدأ حتى يرحل مادورو

إيران تكشف مصير ناقلة النفط الإيرانية المُحتجزة

إيران تكشف مصير ناقلة النفط الإيرانية المُحتجزة

بريطانيا تتوعد إيران.. وأمريكا تُطور عملية دولية لحماية الشحن

بريطانيا تتوعد إيران.. وأمريكا تُطور عملية دولية لحماية الشحن

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

شاهد: إيران تُكذب أمريكا بشأن اسقاط الطائرة وترامب يتوعد بالرد

شاهد: إيران تُكذب أمريكا بشأن اسقاط الطائرة وترامب يتوعد بالرد

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية

قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

منوعات

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

إنفصال ممثلين سوريين بعد قصة حب و5 سنوات من الزواج

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

نادين الراسي تفاجئ محبيها بالكشف عن هوية وصورة حبيبها المجهول

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

شاهد: بقع غريبة تظهر على جسم حليمة بولند تثير قلق محبيها

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: &#34;قلت المروءة&#34;

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: "قلت المروءة"

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

عربي

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم &#34;غارديان&#34;

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم "غارديان"