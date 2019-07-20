ألمانيا وفرنسا تدينان احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية في مضيق (هرمز)





وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية في بيان: "علمنا بقلق بالغ باحتجاز قوات إيرانية لسفينة بريطانية... ندين الأمر بقوة ونعبر عن تضامننا الكامل مع المملكة المتحدة".



وقالت إيران يوم الجمعة: إنها احتجزت الناقلة ستينا إمبيرو، التي كانت متجهة إلى ميناء في السعودية وغيرت مسارها فجأة بعد عبور المضيق الواقع عند مدخل الخليج.



رام الله - دنيا الوطنأدانت ألمانيا يوم السبت احتجاز إيران "غير المبرر" لناقلتين في مضيق (هرمز)، قائلة: إن الخطوة تفاقم بشدة الوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "نحث إيران على الإفراج عن... الناقلة وطاقمها فورا"، مضيفاً في بيان أن أي تصعيد آخر في التوتر بالمنطقة "سيكون خطيرا للغاية... وسيقوض كل الجهود القائمة لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة الحالية"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.كما قالت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يوم السبت: إنها قلقة جدا لاحتجازالناقلة، ومضيفة أن مثل هذا الإجراء يضر بجهود خفض التصعيد في المنطقة.