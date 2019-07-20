بينهم فتح وحماس.. 20 فصيلاً فلسطينياً يجتمعون بلبنان ووفد حمساوي يزور طهران

كشف عضو مكتب العلاقات العربية والخارجية في حركة حماس، على بركة، عن زيارة مقررة لوفد قيادي من الحركة اليوم السبت للعاصمة الإيرانية (طهران).







وقال بركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً من الحركة بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري سيزور طهران، مشيراً إلى أن الوفد سيبحث عدة ملفات سياسية وثنائية بين الجانبين.





وأوضح بركة، أن الزيارة ستكون لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السياسية المشتركة، نافياً أن يكون ملف العلاقات السورية الفلسطينية على طاولة البحث مع المسؤولين الإيرانيين.





وفي سياق منفصل، قال بركة، إن 20 فصيلاً فلسطينياً بينهم فتح وحماس، سيجتمعون اليوم السبت، في مقر سفارة فلسطين بلبنان، منوهاً إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقش الأوضاع الفلسطينية في لبنان.





وأضاف بركة: "سيتم مناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب قرار وزير العمل اللبناني بشأنهم"، لافتاً إلى أن اللقاء مخصص فقط لبحث هذا الملف.



خاص دنيا الوطن