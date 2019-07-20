عاجل

  • هنية: المقاومة تمتلك صواريخ تضرب أي نقطة في فلسطين المحتلة

شؤون فلسطينية

بينهم فتح وحماس.. 20 فصيلاً فلسطينياً يجتمعون بلبنان ووفد حمساوي يزور طهران

بينهم فتح وحماس.. 20 فصيلاً فلسطينياً يجتمعون بلبنان ووفد حمساوي يزور طهران
اجتماع للفصائل الفلسطينية في لبنان - صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
كشف عضو مكتب العلاقات العربية والخارجية في حركة حماس، على بركة، عن زيارة مقررة لوفد قيادي من الحركة اليوم السبت للعاصمة الإيرانية (طهران).

وقال بركة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً من الحركة بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري سيزور طهران، مشيراً إلى أن الوفد سيبحث عدة ملفات سياسية وثنائية بين الجانبين.

وأوضح بركة، أن الزيارة ستكون لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا السياسية المشتركة، نافياً أن يكون ملف العلاقات السورية الفلسطينية على طاولة البحث مع المسؤولين الإيرانيين.

وفي سياق منفصل، قال بركة، إن 20 فصيلاً فلسطينياً بينهم فتح وحماس، سيجتمعون اليوم السبت، في مقر سفارة فلسطين بلبنان، منوهاً إلى أن الاجتماع سيخصص لمناقش الأوضاع الفلسطينية في لبنان.

وأضاف بركة: "سيتم مناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى جانب قرار وزير العمل اللبناني بشأنهم"، لافتاً إلى أن اللقاء مخصص فقط لبحث هذا الملف.

أخبار ذات صلة

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

الشعبية: قرار الرئيس بحل مجلس القضاء تدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية

الشعبية: قرار الرئيس بحل مجلس القضاء تدخل فج وتغوّل من قبل السلطة التنفيذية

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

اتحاد مقاولي غزة موجهاً عدة رسائل:استحالة مواصلة العمل بالمشاريع بدون تسديد الإرجاع الضريبي

اتحاد مقاولي غزة موجهاً عدة رسائل:استحالة مواصلة العمل بالمشاريع بدون تسديد الإرجاع الضريبي

يمكن لإسرائيل السيطرة عليه بـ5 دقائق.. نتنياهو يُوافق على قياسات مستشفى غزة

يمكن لإسرائيل السيطرة عليه بـ5 دقائق.. نتنياهو يُوافق على قياسات مستشفى غزة

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

أول تَعليق من حركة الجهاد الإسلامي على تصريحات وزير الخارجية البحريني

أول تَعليق من حركة الجهاد الإسلامي على تصريحات وزير الخارجية البحريني

وزارة التربية والتعليم تُصدر تعميماً &#34;مهماً&#34; لطلبة الثانوية العامة &#34;الإنجاز&#34;

وزارة التربية والتعليم تُصدر تعميماً "مهماً" لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

دعوات للمستوطنين لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غداً

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

منوعات

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: &#34;ربنا فك الغمة&#34;

إيناس الدغيدي عن خلع الفنانات للحجاب: "ربنا فك الغمة"

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: &#34;قلت المروءة&#34;

ناصر القصبي يقاضي عبدالله السدحان مجددًا.. والأخير: "قلت المروءة"

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

عربي

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم &#34;غارديان&#34;

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم "غارديان"