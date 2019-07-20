قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وسط القدس

قوات الاحتلال في مخيم شعفاط - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ظهر اليوم السبت، مخيم شعفاط وسط القدس، من جهة الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل المخيم.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن دوريات عسكرية راجلة ومحمولة اقتحمت المخيم وشرعت بدهم الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز العسكري وحتى ضاحية راس خميس، ما تسبب بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة.



وأبدى سكان المخيم تخوفهم من تنفيذ الاحتلال حملة تنكيل بهم وبتجار المنطقة.