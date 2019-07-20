يمكن لإسرائيل السيطرة عليه بـ5 دقائق.. نتنياهو يُوافق على قياسات مستشفى غزة

رام الله - دنيا الوطن

ترجمة: مؤمن مقداد





قال صحيفة (المونيتور) الأمريكية، إنه جرى في الأسبوع الماضي أخذ قياسات على بناء مستشفى ميداني لسكان غزة بالقرب من معبر إيرز/بيت حانون يغطي مساحة 40 دونماً.





وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على هذه القياسات كجزء من التفاهمات مع حركة حماس، مضيفةً: "سيتم إنشاء المستشفى مثله مثل أي مشروع اقتصادي في قطاع غزة، بتمويل قطري".





واستدركت الصحيفة: "لكن البنية التحتية والمعرفة والخبرة والموارد لمنظمة أمريكية تدعى NGO FRIENDSHIP، معظم أعضاء المنظمة هم متطوعون من جميع أنحاء العالم يأتون إلى مناطق الحرب أو إلى مناطق المجاعات لمساعدة المواطنين".



وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة قامت المنظمة بتشغيل مستشفى ميداني في سوريا، وبعد انتهاء القتال تقرر نقله إلى قطاع غزة، متابعةً: "بهذه الطريقة سيتم استيراد المباني والخيام والمعدات والطاقم الطبي والتمريضي من سوريا إلى غزة، سيكون هناك 16 قسماً متقدماً للمرضى الداخليين وسيتم إدارته بواسطة فريق طبي دولي".وأكملت: "لن يحل المستشفى الميداني الجديد محل مستشفى الشفاء في غزة أو المستشفيات في رفح وخان يونس، على الرغم من أن المستشفى سيكون به قسم للولادة وجناح للأطفال وأقسام داخلية، إلا أنه سيشخص بشكل رئيسي المرضى المصابين بأمراض وراثية أو أمراض مزمنة تهدد حياتهم ويحولهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة في إسرائيل أو إلى مستشفيات في شرق القدس والضفة الغربية".وأضافت الصحيفة: "رسمياً تخضع الأرض التي سيقام عليها المستشفى الميداني لسيطرة حماس، ولكن يقول مصدر أمني إسرائيلي: خمسة دقائق ويمكن لإسرائيل أن تسيطر عليه ولا تحتاج لمعرفة من يعمل هناك ومن الذي يدخل المستشفى؟".وأكملت: "وفقًا للمصدر عرضت إسرائيل على السلطة الفلسطينية أن تكون جزءًا من المشروع؛ لكن الرئيس محمود عباس يعارض أي اتصال مع حماس وأي اتصال مع قطاع غزة، لأنه قرر الانسحاب من قطاع غزة تماماً".