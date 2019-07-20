طالع بالأسماء: الكشف عن آلية السفر بمعبر رفح لغدٍ الأحد

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن والوطني في غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم الأحد 2019/7/21.وقالت الوزارة: إن السفر سيكون من المتبقي من عمل يوم الخميس، وهي (الحافلة العاشرة من كشف 7/11)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى حتى الرقم (80) من كشف (7/21) المرفق أدناه.وشدّدت الوزارة ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجدغداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.كما طالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.