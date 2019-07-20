وزارة التربية والتعليم تُصدر تعميماً "مهماً" لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز"





وأكدت الوزارة في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم تسليم الشهادات اليوم السبت 20/7/2019 الساعة التاسعة صباحا في المدرسة، مشيرة إلى أنه "من يرغب في التحسين، التسجيل في المديرية أيام الأحد والأثنين والثلاثاء فقط".





وشددت على أن المستندات المطلوبة للتحسين ( الشهادة الأصلية، وأربع صور شخصية، صورة الهوية، 200 شيكل)، ومن "يرغب في الحصول على نسخة مصدقة عن الشهادة، الحضور إلى المدرسة، ومعه ستة شواكل عن كل نسخة خلال الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء".





وتابعت الوزارة: "لن يتم تصديق أي صورة شهادة الأسبوع المقبل إلا من خلال المدرسة فقط"، مضيفة بأن الطالب يتمكن من التحسين في مبحث واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى أربعة مباحث مختلفة".





وأكدت أنه "لن يتم التسجيل للإكمال إلا بعد الانتهاء من التسجيل للتحسين، أي بعد يوم الثلاثاء في المديرية".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، تعميماً "مهماً" لطلبة الثانوية العامة في فلسطين "الإنجاز" توجيهي 2019.