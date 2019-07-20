التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

وأشار إلى تنفيذ التحالف غارتين جويتين على معسكر اللواء 62 مشاة حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة، أعقبتهما انفجارات عنيفة هزت صنعاء.





وفي السياق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ عملية وصفها بالنوعية ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صنعاء.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن طيران التحالف العربي، جدد السبت، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.وأوضحت الوكالة، أن طيران التحالف استهدف بست غارات مقر الفرقة الأولى مدرعة، وبغارة أخرى مبنى وزارة الإعلام القريب منها شمال غربي العاصمة صنعاء.ونقلت وكالة الأنباء السعودية، على (تويتر)، عن قوات التحالف، إن "الأهداف العسكرية، شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للجماعات الحوثية المدعومة من إيران".وأضافت أن "الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية، تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء"، داعيةً "المدنيين في محافظة صنعاء،؛ تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف".