عاجل

  • عزام: بعض الحكومات العربية فقدت أيضا الحس الأخلاقي الذي يجعل الناس تقف مع المظلوم

  • عزام: لا يمكن تفسير ما يجري من بعض الحكومات العربية إلا أنها فقدت الإحساس

  • عزام: من العيب على وزير عربي أن يخرج مبتسماً خلال لقاء مع وزير إسرائيلي

  • عزام: نشر صورة للوزير البحريني مع وزير الخارجية الإسرائيلي يأتي في سياق الجنون

  • عزام: كلام الوزير البحريني يمثل جهلاً مطبقاً لكل ما عاشته هذ الأمة

  • عزام: نشعر بالأسى عندما نسمع وزيراً في دولة عربية يتحدث بهذه الطريقة

  • عزام: من العيب على الوزير البحريني وحكومته أن يتبنوا وجهة النظر الإسرائيلية

  • عزام: واجب على الوزير البحريني نفسه وعلى العرب والمسلمين أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني

  • نافذ عزام: تصريحات الوزير البحريني مغالطة كبيرة وتأتي في إطار العيب

عربي

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء، إن طيران التحالف العربي، جدد السبت، قصف العاصمة صنعاء وضواحيها وسط اليمن.

وأوضحت الوكالة، أن طيران التحالف استهدف بست غارات مقر الفرقة الأولى مدرعة، وبغارة أخرى مبنى وزارة الإعلام القريب منها شمال غربي العاصمة صنعاء.

وأشار إلى تنفيذ التحالف غارتين جويتين على معسكر اللواء 62 مشاة حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة، أعقبتهما انفجارات عنيفة هزت صنعاء.

وفي السياق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ عملية وصفها بالنوعية ضد أهداف عسكرية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، على (تويتر)، عن قوات التحالف، إن "الأهداف العسكرية، شملت مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للجماعات الحوثية المدعومة من إيران".

وأضافت أن "الدفاعات الجوية للمليشيا الحوثية، تهدد حركة الملاحة الجوية لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمطار صنعاء"، داعيةً "المدنيين في محافظة صنعاء،؛ تجنب الاقتراب من مواقع الاستهداف".

أخبار ذات صلة

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم &#34;غارديان&#34;

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم "غارديان"

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السودان تكشف قرارها بشأن تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان تكشف قرارها بشأن تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

شاهد: وزير لبناني ينسحب من مؤتمر أمريكي بعد بدء كلمة نظيره الإسرائيلي

شاهد: وزير لبناني ينسحب من مؤتمر أمريكي بعد بدء كلمة نظيره الإسرائيلي

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

منوعات

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

عربي

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

التحالف العربي يُنفذ سلسلة غارات جوية على صنعاء

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم &#34;غارديان&#34;

أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم "غارديان"

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب