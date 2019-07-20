شاهد: حسين الشيخ يُوجه رسالة لمذيع بقناة الجزيرة

رام الله - دنيا الوطن

وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، رسالة شكر إلى مذيع قناة الجزيرة التونسي، محمد كريشان، وذلك على تصريحات له بشأن القضية الفلسطينية.





وقال الشيخ، على (تويتر): "شكراً محمد كريشان، أيها الوطني الصادق"، مرفقاً صورة لكريشان متضمنة تصريحات سابقة له عن الرئيس محمود عباس.





يذكر، أن كريشان، قال خلال ندوة تفاعلية نظمها مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية، ومركز الإعلام في جامعة النجاح الوطنية، الأربعاء الماضي، إن (صفقة القرن) لست قدراً محتوماً على الفلسطينيين، ويمكن التصدي لها كما جرى في مبادرات سابقة، لم تستجب لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأكد كريشان، أن على الإعلام العمل على توضيح أن (صفقة القرن) جاءت خارج رحم القانون الدولي، وعكس كل ما تم الاتفاق عليه ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين في اتفاقية أوسلو عام 1993، إضافة، إلى تجنب الإغراق في العاطفة في رفض الصفقة، وتجنب استخدام المصطلح (صفقة القرن) الذي يوحي بأن هذه الصفقة، ستأتي بشيء لم يسبق أن تم طرحه.وأكد كريشان ان القضية الفلسطينية مازالت حاضرة في الوجدان العربي الشعبي، رغم تراجع هذا الحضور على المستوى الرسمي، وأن رفض الفلسطينيين للاتصال مع الإدارة الأمريكية جنبهم السيناريو الأكثر سوءاً، وهو الدخول في محادثات ستزيد من الضغط عليهم.