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الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية

الحوثيون يستهدفون قاعدة عسكرية جنوب السعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، السبت، تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيرة، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع: إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات (قاصف 2k)، استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وفق (روسيا اليوم).

وأكد سريع أن الطائرات، أصابت أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن عدد غارات التحالف العربي خلال الـ 12 ساعة الماضية، بلغ 25 غارة جوية.

وشدد على أن هذه العملية "تأتي في إطار الرد على التحالف وحصاره المستمر للشعب اليمني.

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