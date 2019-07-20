"الكأس لكم والفرح لنا".. كيف احتفلت فلسطين بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الأفريقية؟

"الكأس لكم والفرح لنا"، شعار رفعته فلسطين احتفالاً بتتويج المنتخب الجزائري لكرة القدم مسيرته الناجحة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الثانية والثلاثين وإحرازه لقبه القاري الثاني، إثر فوزه الثمين بهدف نظيف على نظيره السنغالي أمس الجمعة في المباراة النهائية للبطولة على ملعب القاهرة الدولي.





ورغم أن المآسي ضيف ثقيل مُقيم في فلسطين، في غزة التي تُحارب الحصار والفقر منذ 12 عاماً، في الضفة الغربية التي تُقارع الاحتلال في مواجهات يومية، إلا أن فوز المنتخب الجزائري أضاء عتمة شوارع غزة التي تغيب عنها الكهرباء لساعات، وأضاء الفرحة في شوارع المواطنين بالضفة الغربية، فاحتلفوا وكأن النصر لهم، وكيف لا وقد هتف المنتخب بعد فوزه باسم فلسطين وشهدائها في مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.







وعبر الإعلامي تامر المسحال عن التحام الشعب الجزائري والفلسطيني بعبارة أوجزت وشملت: "في فلسطين أفراح عارمة في الشوارع وكأنها شوارع الجزائر أو وهران أو عنابة".











وكتب الرابر mc gaza: " هنيئاً لفلسطين فوز الجزائر, مبارك لبلادنا الثانية فوزها بكأس الأمم الإفريقية كم أنا محظوظ لأني ولدت هناك".ونشر الناشط أدهم أبو سلمية مقطع فيديو وعلق :"رغم انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة، فلسطين تحتفل بفوز شقيقة الروح الجزائر".

وذكَّرَ محمد بيوك - ناشط اجتماعي- مُتابعيه بسبب هذه المحبة: "فلسطين لا تنسى من يوقف بجانبها وهي تظلم من ذوي القربى، لا تنسى من يمدها بالحب الصادق ويواسيها وينصرها على من يعاديها، حتى وهي في اشد المحنّ وهي تنزف لا تنسى، فكيف لنا ان لا نفرح وان لا نحتفي معها بهذا الإنتصار والتتويج المستحق لمنتخبنا الثاني".





وختم: "كل الحب والتقدير شعب الجزائر الحبيب والغالي على قلوبنا والف مبااارك".





وقام أيضاً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، بتهنئة الشعب الجزائري بفيديو عفوي انتشر عبر تويتر.







وقال الكاتب الساخر أكرم الصوراني: "الصراحه لأسباب خاصه ما كنت أحب اللون الأخضر بعد فوز الجزائر غيرت رأيي"وعبر ممثل الفدائي وليد أبو جياب عن فرحته فكتب: "فعلتها الجزائر الحبيبة، فعلها الفدائيون الأبطال، الف مبروك الكأس ،فوزكم فوزنا ونجاحكم نجاحنا ،الشعب الفلسطيني كله اللي بيتابع الكورة واللي ما بيتابع كان على أعصابه حبا بكم ووفاءا لكم ،ادخلتوا الفرحة في كل بيت فلسطيني ،شاهدنا اللعب الجميل ، الأخلاق العالية ، المهارات الفذة ، الروح الرياضية ، العزيمة والإصرار والتحدي، فقط منتخب الجزائر من يمتلكها ".





واختصر محبوب العرب محمد عساف تهنئته بجملة عميق: "الجزائر.. مبروك فلسطين".





واعتبر الناشط أحمد سرداح أن بطولة الجزائر هي بطولة فلسطين، وكتب: "اللي بسألك شو فلسطين حققت بطولات ؟؟اسلخوا كف واحكيله أمم أفريقيا".





وبارك جيش الهبد الإلكتروني – الجيش الإلكتروني الذي يُواجه الرواية الإسرائيلية الكاذبة - فوز الجزائر مُعلقين: "وعقدنا العزم على أن تحيا الجزائر ، مبارك للجزائر الشقيقة وشعبها ".











ورصد الفنان الشعبي قاسم النجار فرحة الشعب الفلسطيني بفوز المنتخب الجزائري، واسترجع أغنيته "بنحبك يا جزائر" مع الفنان شادي البوريني، والتي أصدروها قبل ثلاثة أعوام.

وهنأت الفنانة منال موسى الجزائرعبر صفحتها الرسمية فكتبت:"الف مبروك لبلدي الغالي الجزائر".





ووجهت الإعلامية كريستين ريناوي رسالة للجزائريين عبر صفحتها، وكتبت: " فرحة عارمة في ساحات وميادين عدد من المحافظات الفلسطينية إبتهاجاً بفوز الجزائر الشقيق بالكأس الإفريقية.





يا جزائريون كانت فلسطين بكل مكوناتها معكم تابعكم كبيرها وصغيرها دعواتهم سبقت خطواتكم في الملعب وكأننا تابعنا وتتبعنا منتخبنا الوطني بكل ما يحمله التشبيه من قيمة وعمقفازت الجزائر في القلوب ووحدت الشعوب قبل الكأس.





من فلسطين مبروك يا جزائر ...مربوحة يا جزائر"





ورصدت "دنيا الوطن" فرحة الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الوطن كالتالي:





















خاص دنيا الوطن