حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

غرينبلات في كنيس يهودي بالبحرين

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رام الله - دنيا الوطن

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيسون غرينبلات، لإحدى الشبكات الأمريكية.



وقال المتحدث الإعلامى باسم الحركة، حازم قاسم: إن تصريحات غرينبلات، بأن تل أبيب هى ضحية العدوان الفلسطينى، تؤكد مرة أخرى أن هذه الإدارة، تتبنى الرؤية الصهيونية اليمينية، بجانب أنها تُعدّ شريكاً كاملاً في العدوان على الشعب الفلسطينى.



وأضاف فى تصريحات صحفية وصلت "دنيا الوطن": أن هذه التصريحات "قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية".



وشدّد قاسم على أن هذه التصريحات "ضد العقل والمنطق والثابت"، لافتاً إلى أنها لن تغير من الواقع شيئًا، فـ"إسرائيل هي المعتدي على الدوام على الشعب الفلسطيني، وأن الضفة محتلة ولنا الحق الكامل في مقاومة الاحتلال فيها".



وقال غرينبلات في حديث لشبكة (PBS) الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن إسرائيل ضحية وليست طرفاً يتحمل المسؤولية، ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية".



وتابع: أنه لا يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت فيها إسرائيل أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في تسمية التجمعات السكنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضاً محتلة بل "أراض متنازع عليها.