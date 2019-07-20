شاهد: لاجئون فلسطينيون يُقيمون فطورًا صباحيًا على مدخل "عين الحلوة"

رام الله - دنيا الوطنأقام لاجئون فلسطينيون، صباح اليوم السبت، فطورًا جماعيًا لأبناء المخيم، في إطار سعيهم للضغط على الحكومة اللبنانية، لتعديل قانون العمل، الذي يهضم حقوق الفلسطينيين في البلاد.وعلّق القيادي في حركة حماس، رأفت مرة، على الصورة، وقال: "فطور صباحي على مدخل مخيم عين الحلوة.. باقون حتى تعديل القانون".وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد قررت إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75% من موظفيها لبنانيين.ويمنع قانون العمل اللبناني، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من العمل في نحو 73 مهنة، ويسمح لهم بشكل أساسي بالعمل في القطاع الزراعي الموسمي والبناء ومهن يدوية أخرىوفي أعقاب ذلك، دخلت القيادة الفلسطينية على خط الأزمة، التي أثارتها إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق أصحاب بعض المهن المختلفة والعمال الفلسطينيين.وأكد عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية، عزام الأحمد، أن هذه الإجراءات "تتناقض تماماً مع الجهود التي تقوم بها لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ومقترحاتها بشأن تنظيم إقامة وعمل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل وتتناقض مع القوانين والشرائع الدولية التي تنظم إقامة المهجرين واللاجئين في الدول كافة، فكيف بأبناء الأمة الواحدة".