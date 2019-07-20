حماس لـ"وزير الخارجية البحريني": تصريحاتك اصطفاف صارخ للرواية الإسرائيلية وطعنة بظهر شعبنا

وكان آل خليفة قال: إنه لولا الدعم الإيراني لحماس، وما وصفها (التنظيمات الجهادية) في قطاع غزة من ناحية مالية ولوجيستية، "لكنا اليوم قريبين أكثر للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين".



وجاءت أقوال الوزير البحريني على هامش المؤتمر لتعزيز الحرية الدينية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، مضيفاً أن الدور الإيراني "كان دائماً مسموماً جداً، مما جعل الوضع أصعب"، وفق ما نقل موقع (i24 news).



ردّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت، على تصريحات وزير الخارجية البحريني، التي قال فيها إن لولا الدعم الإيراني للحركة "لكنا وصلنا إلى اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي".وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن": إن "تصريحات وزير خارجية البحرين التي ادّعى فيها، أن حماس هي التي تعيق تحقيق السلام في المنطقة، هي اصطفاف صارخ للرواية الإسرائيلية".وتابع: "وهي تعارض بشكل كامل كل الحقائق والوقائع على الأرض، وهي محاولة من الوزير لتقديم صك براءة للاحتلال عن جرائمه ومذابحه التي ارتكبها ضد شعبنا".وأضاف قاسم: أن "مثل هذه التصريحات التي تخالف موقف وضمير الأمة، تشكل طعنة في ظهر شعبنا ومقاومته، ومع ذلك لن تغير الحقائق التاريخية التي تثبت أن الاحتلال هو أساس الإجرام والاضطراب في المنطقة، وأن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو الأول والمركزي للأمة".