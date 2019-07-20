دولي

(4876) يوماً لنتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل

(4876) يوماً لنتنياهو في رئاسة وزراء إسرائيل
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
يُعتبر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأطول بقاء في السلطة، بعد تجاوزه المدة التي قضاها مؤسس إسرائيل في سدة الحكم.

وبلغت الفترة التي قضاها نتنياهو في السلطة حتى الآن 4876 يوماً، أي أكثر بيوم واحد من الفترة التي قضاها أول رئيس وزراء لإسرائيل ديفيد بن غوريون، وفق صحيفة (القدس) المحلية.

وتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي من الفوز بفترة ولاية خامسة، لكنه دعا لانتخابات جديدة بعد فشله في تشكيل الحكومة، فيما يواجه اتهامات فساد محتملة ودعوات تطالبه بالاستقالة، لكنه نفى تورطه في أية مخالفات، زاعماً أن القضية ذات دوافع سياسية.

وفاز نتنياهو بأول انتخابات عامة عام 1996 ليكون أصغر رئيس وزراء إسرائيلي في تاريخ إسرائيل؛ إذ تولى رئاسة مجلس الوزراء، وهو في السادسة والأربعين من عمره، كما أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الوحيد الذي وُلد بعد تأسيس إسرائيل عام 1948.

وعلى الرغم من انسحابه الجزئي من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة عام 1998- وتسليم أغلب أراضي المدينة للسلطة الفلسطينية- يُعد نتنياهو من أقوى المعارضين لمبدأ الأرض مقابل السلام.

وأعلن نتنياهو منذ ذلك الوقت أنه لن يكون هناك المزيد من الإجلاء للمستوطنين اليهود خلال حكمه، فضلاً عن رفضه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تماماً.

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