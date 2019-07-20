ما قصة بيتكوين إيران ووحدات التشفير في المساجد؟

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (الحرة): إن الإيرانيين لجؤوا إلى العملات الرقمية مثل (بيتكوين) لكسب الأموال من أجل تفادي القيود على المعاملات المالية؛ نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.



وأوضحت القناة، أنه على الرغم من ذلك، لكن المسؤولين الحكوميين في إيران يشعرون بالقلق لأن عملية "تعدين" بيتكوين تستنزف الكهرباء المدعومة من الحكومة.



والشهر الماضي، صادرت الحكومة نحو ألف جهاز لتعدين العملة الرقمية الشهيرة في مصنعين، بحسب وسائل إعلام رسمية.



وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء في إيران: إن الأجهزة المضبوطة مسؤولة عن زيادة استهلاك الكهرباء بنسبة 7% الشهر الماضي.



ويرى البعض أن زيادة الإقبال على إنتاج العملات الرقمية في إيران سببه انخفاض أسعار الكهرباء نسبياً هناك.



إلى ذلك، أشار مسؤول إيراني إلى أن بعض "وحدات التشفير" في إيران تتواجد في "المدارس والمساجد" لأن هذه الأماكن تحصل على الكهرباء مجاناً.



بدوره، أكد موقع (8BTC) الصيني، أنه منذ أواخر عام 2018 أصبحت إيران "نقطة ساخنة" لمنتجي البيتكوين الصينيين، بسبب الكهرباء الرخيصة.