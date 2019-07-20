قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية
خاص دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، اجتماعاً لها يسبق اجتماع المجلس الثوري للحركة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا السياسية والداخلية.
وقالت عضو اللجنة المركزية للحركة، دلال سلامة: إن اللجنة تنعقد اليوم، بحضور الرئيس محمود عباس، مشيرةً إلى أن الاجتماع، سيكون قبل انعقاد المجلس الثوري.
وأوضحت سلامة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة ستناقش عدداً من الملفات المهمة السياسية والداخلية، مشيرةً إلى أنه سيتم مناقشة مختلف القضايا خلال الاجتماع.
يذكر، أنه من المقرر أن تفتتح مساء اليوم السبت، أعمال الدورة السادسة للمجلس الثوري لحركة فتح، وتستمر لثلاثة أيام، بمشاركة الرئيس عباس.
وقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس عباس، سيُلقي كلمة مهمة في افتتاح الجلسة، مساء اليوم، حيث سيتطرق فيها لمختلف تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الداخلية.
وأضاف: "ستتم المصادقة على الإخوة والأخوات، الذين سينضمون للمجلس الثوري لحركة فتح في هذه الدورة، والنظام الداخلي، سيكون في جدول الأعمال".
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