قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية

خاص دنيا الوطن

من المقرر، أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم السبت، اجتماعاً لها يسبق اجتماع المجلس الثوري للحركة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا السياسية والداخلية.





وقالت عضو اللجنة المركزية للحركة، دلال سلامة: إن اللجنة تنعقد اليوم، بحضور الرئيس محمود عباس، مشيرةً إلى أن الاجتماع، سيكون قبل انعقاد المجلس الثوري.





وأوضحت سلامة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اللجنة ستناقش عدداً من الملفات المهمة السياسية والداخلية، مشيرةً إلى أنه سيتم مناقشة مختلف القضايا خلال الاجتماع.





