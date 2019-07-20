ظريف: مستعدون للحوار مع دول الخليج بأي وقت

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد طهران للحوار مع دول الخليج في أي وقت، مشيراً إلى أن إيران لا تُقدم على الإجراءات الاستفزازية، بل إن الولايات المتحدة هي التي تنتهج ذلك.





وأضاف ظريف، وفق قناة (PBS) الأمريكية: "هل نحن الذين نقوم بإجراءات استفزازية؟، نحن في منطقتنا، فيما جاء الأمريكيون من بعد ستة آلاف ميل إلى منطقتنا، ألا يعتبر هذا الأمر استفزازاً؟".



وتابع: "سياسة ما لي، فهو لي، وما لك نجري التفاوض حوله، لن تجدي نفعاً"، لافتاً إلى أن حزب الله اللبناني، تنظيم مهم في لبنان له وجود في الحكومة والبرلمان والمجتمع.

رام الله - دنيا الوطنوبخصوص انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وفرضها سياسات الحد الأقصى من الضغوط على إيران للوصول إلى اتفاق جديد، تساءل ظريف: "هل حدثت ثورة في أمريكا بدلاً من الانتخابات عام 2016 لتقوم الحكومة الجديدة بإلغاء جميع توافقات الحكومات السابقة؟".