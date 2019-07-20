شؤون فلسطينية

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب
إلهان عمر ورشيدة طليب
رام الله - دنيا الوطن
ستسمح إسرائيل لأعضاء الكونغرس إلهان عمر، ورشيدة طليب، بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الشهر المقبل، على الرغم من تأييدهن لحركة المقاطعة (BDS).

ووفقاً لما أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، مضيفًا: "احتراماً للكونغرس الأمريكي، والتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا، لن نمنع أي عضو في الكونجرس من دخول إسرائيل".

يشار إلى أن عمر وطليب، أعربتا عن دعمها لأهداف حركة المقاطعة في الماضي، ووقعتا، أيضًا، مشروع قانون ينص على حق الأمريكيين في دعم حركة المقاطعة.. لذلك، فإن التعديل على قانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يمنع دخول أنصار المقاطعة، من المفترض أن يمنعهن من الوصول إلى إسرائيل.

ومع ذلك، يمكن لوزارة الخارجية، أن توصي وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الداخلية، بعدم تطبيق القانون على كبار المسؤولين، الذين قد يؤدي منع دخولهم إلى إسرائيل إلى الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.

وكانت صحيفة (هآرتس) قد نشرت، يوم الخميس، أنه بما أنها قضية حساسة للعلاقات الخارجية لإسرائيل، فإنه سيُطلب من نتنياهو اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، وقالت مصادر مطلعة على الموضوع: إن نتنياهو قد يطلب وجهة نظر من مجلس الأمن القومي.

وطالب عضوا الكنيست أيمن عودة وعايدة توما سليمان (الجبهة) نتنياهو بالسماح لهن بالدخول، بل بعثا برسالة دعم للمشرعتين ودعوة للاجتماع معهما في إسرائيل.

وكتبت عايدة توما سليمان، أن "عمر وطليب تمثلان الرأي العام العالمي ضد الاحتلال، ومن أجل الاستقلال الفلسطيني، وستواصلان التعبير عن آرائها بصوت عالٍ، سواء سمح لها بالدخول أم لا.. نتنياهو، لا يمكنك إخفاء الاحتلال وتتصرف مثل النعامة، اسمح لهما بالدخول".

وأضاف عودة: "رشيدة، وطنك وشعبه يرحبان بك، ومن ثم ستعودين إلى الولايات المتحدة، رغم أنف ترامب ونتنياهو التعيسين".

أخبار ذات صلة

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

شاهد: لاجئون فلسطينيون يُقيمون فطورًا صباحيًا على مدخل &#34;عين الحلوة&#34;

شاهد: لاجئون فلسطينيون يُقيمون فطورًا صباحيًا على مدخل "عين الحلوة"

حماس لـ&#34;وزير الخارجية البحريني&#34;: تصريحاتك اصطفاف صارخ للرواية الإسرائيلية وطعنة بظهر شعبنا

حماس لـ"وزير الخارجية البحريني": تصريحاتك اصطفاف صارخ للرواية الإسرائيلية وطعنة بظهر شعبنا

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية

قبل انعقاد الثوري.. مركزية فتح تُناقش الملفات السياسية والداخلية

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

وزير الخارجية البحريني: لولا الدعم الإيراني لحركة حماس لكنا قريبين للسلام

وزير الخارجية البحريني: لولا الدعم الإيراني لحركة حماس لكنا قريبين للسلام

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

حماس: تصريحات غرينبلات قمة الاستخفاف والاستهتار الأمريكي بالشعوب العربية

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

احتراق شاحنة وقود شمال غرب القدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

منوعات

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

عربي

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السودان تكشف قرارها بشأن تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

السودان تكشف قرارها بشأن تسليم عمر البشير للجنائية الدولية