سفير إسرائيلي: سنسمح لرشيدة طليب وإلهان عمر بدخول تل أبيب

إلهان عمر ورشيدة طليب

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رام الله - دنيا الوطن

ستسمح إسرائيل لأعضاء الكونغرس إلهان عمر، ورشيدة طليب، بدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الشهر المقبل، على الرغم من تأييدهن لحركة المقاطعة (BDS).



ووفقاً لما أعلن سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، مضيفًا: "احتراماً للكونغرس الأمريكي، والتحالف الكبير بين إسرائيل وأمريكا، لن نمنع أي عضو في الكونجرس من دخول إسرائيل".



يشار إلى أن عمر وطليب، أعربتا عن دعمها لأهداف حركة المقاطعة في الماضي، ووقعتا، أيضًا، مشروع قانون ينص على حق الأمريكيين في دعم حركة المقاطعة.. لذلك، فإن التعديل على قانون الدخول إلى إسرائيل، والذي يمنع دخول أنصار المقاطعة، من المفترض أن يمنعهن من الوصول إلى إسرائيل.



ومع ذلك، يمكن لوزارة الخارجية، أن توصي وزارة الشؤون الاستراتيجية ووزارة الداخلية، بعدم تطبيق القانون على كبار المسؤولين، الذين قد يؤدي منع دخولهم إلى إسرائيل إلى الإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية.



وكانت صحيفة (هآرتس) قد نشرت، يوم الخميس، أنه بما أنها قضية حساسة للعلاقات الخارجية لإسرائيل، فإنه سيُطلب من نتنياهو اتخاذ قرار بشأن هذه القضية، وقالت مصادر مطلعة على الموضوع: إن نتنياهو قد يطلب وجهة نظر من مجلس الأمن القومي.



وطالب عضوا الكنيست أيمن عودة وعايدة توما سليمان (الجبهة) نتنياهو بالسماح لهن بالدخول، بل بعثا برسالة دعم للمشرعتين ودعوة للاجتماع معهما في إسرائيل.



وكتبت عايدة توما سليمان، أن "عمر وطليب تمثلان الرأي العام العالمي ضد الاحتلال، ومن أجل الاستقلال الفلسطيني، وستواصلان التعبير عن آرائها بصوت عالٍ، سواء سمح لها بالدخول أم لا.. نتنياهو، لا يمكنك إخفاء الاحتلال وتتصرف مثل النعامة، اسمح لهما بالدخول".



وأضاف عودة: "رشيدة، وطنك وشعبه يرحبان بك، ومن ثم ستعودين إلى الولايات المتحدة، رغم أنف ترامب ونتنياهو التعيسين".