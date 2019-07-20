البرلمان اللبناني يُقر ميزانية الدولة لـ 2019

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن البرلمان أقر ميزانية الدولة للعام 2019، متوقعاً أن تُنشر تفاصيل الميزانية، وخاصة المستوى المستهدف للعجز، في وقت لاحق.



وأضاف الحريري، وفق (روسيا اليوم): "ننطلق اليوم بشكل إيجابي، وهذا إنجاز فعلناه اليوم"، حيث أقرت الميزانية بموافقة 83 نائباً ومعارضة 18 آخرين، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وغياب نائب آخر سبق له أن أعلن معارضته للميزانية.واستمرت مناقشات البرلمان حول الميزانية 3 أيام، ولم يتم نشر تفاصيل الصيغة النهائية للميزانية على الفور، بما في ذلك المستوى المستهدف للعجز.وأشار رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان إبراهيم كنعان إلى أن الأرقام المستهدفة للعجز، ستنشر يوم السبت، فيما تضمنت الخطة الأصلية للميزانية التي اقترحتها حكومة الحريري على البرلمان عجزاً قدره 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن لجنة الميزانية بالبرلمان قالت الأسبوع الماضي: إنها تهدف إلى خفض الرقم إلى 6.6%.يشار إلى أن لبنان يعاني حالياً من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يعادل الدين العام اللبناني نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.