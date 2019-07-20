أمريكا تُحضّر لعملية عسكرية بالخليج العربي باسم "غارديان"





وقالت القيادة المركزية: "نعمل على تطوير العملية البحرية الدولية (غارديان)؛ لتعزيز المراقبة والأمن في الممرات المائية الرئيسية في الشرق الأوسط، وضمان حرية الملاحة على خلفية الأحداث الأخيرة في منطقة الخليج"، وفق (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنكشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تُحضر لعملية عسكرية، تحت مسمى (غارديان)، لتأمين الطرق البحرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط عامة.وحسب الموقع، فقد بدأ الإعداد للعملية في الخليج بذريعة توقيف الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة، ناقلة بريطانية بسبب انتهاكها للمعايير الدولية.وأكدت القيادة المركزية، أن الغرض من العملية، "هو تعزيز الاستقرار في البحار، وضمان المرور الآمن، وتقليل التوتر في المياه الدولية في جميع أنحاء الخليج ومضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عُمان".وحسب قولها، ستنسق الولايات المتحدة تحركاتها في إطار هذه العملية مع حلفائها من أجل "ضمان حرية الملاحة في المنطقة وحماية الطرق البحرية الحيوية".وتدهور الوضع في الخليج والمناطق المجاورة في الأشهر القليلة الماضية، بعد دفع الولايات المتحدة عدة قطع بحرية إلى المنطقة، على خلفية التوتر بينها وبين إيران، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات قاسية على إيران.