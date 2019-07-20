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السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب

السعودية تُوافق استقبال قوات أمريكية بأراضيها وتكشف السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المملكة العربية السعودية، موافقتها على استقبال قوات أميركية على أراضيها، بهدف تعزيز العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة، واستقرارها، وضمان السلم فيها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق على استقبال المملكة لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة، واستقرارها، وضمان السلم فيها".

وحسب الوكالة، فإنه لم يُحدد تعداد القوات التي سيتم إرسالها إلى المملكة، مشيراً إلى أن القرار جاء انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

وتشهد منطقة الخليج، ومضيق هرمز، الذي يشكل معبراً لثلث النفط الخام العالمي المنقول بحراً، تصاعداً في حدة التوتر منذ أكثر من شهرين على خلفية صراع بين إيران والولايات المتحدة التي عززت وجودها العسكري في المنطقة.

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