قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينياً عبَر السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، زاعمة أنه كان بحوزته سكين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال الليل تم اعتقال فلسطينيٍ عبَر السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل، وضبط بحوزته سكين، وفق زعمه.
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينياً عبَر السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، زاعمة أنه كان بحوزته سكين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال الليل تم اعتقال فلسطينيٍ عبَر السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل، وضبط بحوزته سكين، وفق زعمه.
وأضاف: أنه تم تحويل الفلسطيني المعتقل للتحقيق.
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