قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عبَر الحدود بزعم حمله سكيناً جنوب القطاع





وأضاف: أنه تم تحويل الفلسطيني المعتقل للتحقيق.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، فلسطينياً عبَر السياج الحدودي، جنوب قطاع غزة، زاعمة أنه كان بحوزته سكين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه خلال الليل تم اعتقال فلسطينيٍ عبَر السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل، وضبط بحوزته سكين، وفق زعمه.