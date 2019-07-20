إيران تكشف مصير ناقلة النفط الإيرانية المُحتجزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت إيران: إن ناقلة النفط البريطانية التي احتجزها الحرس الثوري، أمس الجمعة، في مضيق هرمز، جرى اقتيادها إلى ميناء إيراني قريب، في تطوّر هو الأحدث من نوعه في منطقة تزداد فيها التوتّرات منذ أكثر من شهرين.







وقالت وكالة أنباء (فارس)، أنه جرى نقل ناقلة النفط البريطانية إلى ميناء بندر عباس المطل على المضيق، مشيرةً إلى أن الناقلة تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.







يذكر أن الحرس الثوري الإيراني، أعلن، أمس الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعماً أنه احتجز الناقلة بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

وحسب الوكالة، فإن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة الآن في ميناء بندر عباس، سيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء التحقيق.