شؤون فلسطينية

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري
المجلس الثوري لحركة فتح - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
تفتتح مساء اليوم السبت، أعمال الدورة السادسة للمجلس الثوري لحركة فتح، وتستمر لثلاثة أيام، بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وقال ماجد الفتياني، أمين سر المجلس في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الرئيس عباس، سيُلقي كلمة مهمة في افتتاح الجلسة مساء اليوم، حيث سيتطرق فيها لمختلف تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الداخلية.

وأضاف: "ستتم المصادقة على الإخوة والأخوات، الذين سينضمون للمجلس الثوري لحركة فتح في هذه الدورة".

وتابع: أيضا النظام الداخلي سيكون في جدول الأعمل، معرباً عن أمله في التمكن من المصادقة عليه، خاصة وأن تعديلات ستطرأ على هذا النظام، لتطوير الحركة وتوسيع قاعدة المشاركة لكل الكوادر، وخاصة فيما يتعلق بالشبيبة والمرأة.

وقال الفتياني: "حركة فتح استطاعت، أن تجمع حولها جميع الأطياف في فلسطين والعالم العربي، في مواجهة المؤامرة التي لا تستهدف فقط القضية الفلسطينية، بل مساحة العالم العربي".

وأضاف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: في حركة فتح لدينا رؤية واضحة في آليات التصدي للاحتلال، خاصة بالأرض الفلسطينية، وفيما يتعلق بتعزيز آليات الصمود وأدوات المواجهة ضد الغطرسة الإسرائيلية والعنصرية ضد الفلسطينيين الموجودين في الداخل.

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