السودان تكشف قرارها بشأن تسليم عمر البشير للجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان: إن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية، التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.



وأكد البرهان، وفق (BBC)، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد، لافتاً إلى أن القضاء السوداني، مؤهل وقادر على ذلك.وأشار البرهان، إلى أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في حزيران/ يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين، وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.وقال إن بعض القادة العسكريين متورطون في الواقعة، وأن السلطات تحقق معهم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة، مرجحاً أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية لاتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري، وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.