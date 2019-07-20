شؤون فلسطينية

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ناشدت عائلة النجار في الوطن والشتات، الرئيس عباس ووزارة الخارجية الفلسطينية، وكل جهات الاختصاص، بالتواصل  مع الجهات المعنية في ليبيا لكشف ملابسات خطف واختفاء ابنهم المهندس سعيد احمد محمد النجار.

وقالت العائلة في رسالتها التي وصلت "دنيا الوطن" أنه تم اختطاف ابنهم صباح أمس الجمعة من قبل جهات مسلحة من منزله في طرابلس في بلدة قصر بن غشير في ليبيا.

وأكدت العائلة أنه ليس لديهم أي معلومات بحقيقة اختطافه ومن الجهات المسؤولة عن عملية الخطف؟ وما هي خلفية الحادث؟ وأعربوا عن قلقهم الشديد على حياة ابنهم المهندس سعيد.

وتأمل العائلة من الرئيس وأصحاب الشأن أن يقف جميعهم عند مسؤولياته، ويكشفوا ملابسات القضية في أقرب وقت.

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