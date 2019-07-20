غرينبلات يعلّق على بند ربط غزة والضفة في إطار (صفقة القرن)

وقال غرينبلات في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا يمكن أن يكون هذا الاتصال سوى جزء من صفقة شاملة إذا كان مقبولًا لإسرائيل".



وأضاف: "يمكن معالجة جميع القضايا الأمنية معالجة شاملة والصفقة الكاملة ستحتاج إلى موافقة الطرفين.



وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قالت: إن بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، أبلغ الادارة الأمريكية، رفضه لأحد بنود خطة السلام، والمعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن).



وأشارت القناة، إلى أن البند يتمثل في إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خشية دخول عناصر من حركة حماس من غزة للضفة، بحسب تعبير نتنياهو.



رام الله - دنيا الوطنعلّق المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات على الاعتراضات الإسرائيلية فيما يتعلق بالبند الخاص بربط قطاع غزة والضفة الغربية بواسطة ممر آمن.