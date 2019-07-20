شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صيفية عادية ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صيفية عادية ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء، يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يومي الاثنين والثلاثاء من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 29-19 32-21 بيت لحم 28-19 29-19 32-21
رام الله والبيرة 27-18 28-18 31-20 طولكرم 30-23 31-23 33-24
نابلس 30-20 31-20 34-22 قلقيلية 30-23 31-23 33-24
جنين 32-22 33-22 36-24 سلفيت 28-19 29-19 32-21
طوباس 32-22 33-22 36-24 روابي 29-20 30-20 33-22
الخليل 27-18 28-18 31-20 غزه 29-24 30-24 31-25
أريحا 38-25 39-25 42-27 خانيونس 29-24 30-24 31-25
الأغوار الشمالية 36-23 37-23 40-25 رفح 30-23 31-23 32-24

أخبار ذات صلة

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

الجديلي فقد بصره فجأة والعلاج في الصين ولكن؟ رسالة عاجلة للرئيس عباس

حكومة نتنياهو تدرس تقديم خدمات للسلطة الفلسطينية بدلًا من المقاصة

حكومة نتنياهو تدرس تقديم خدمات للسلطة الفلسطينية بدلًا من المقاصة

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

مساء اليوم.. كلمة مهمة للرئيس عباس مع بدء أعمال المجلس الثوري

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

غرينبلات يعلّق على بند ربط غزة والضفة في إطار (صفقة القرن)

غرينبلات يعلّق على بند ربط غزة والضفة في إطار (صفقة القرن)

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم السبت

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية

بتسع ساحات.. آلاف الغزيين يتابعون مباراة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

بتسع ساحات.. آلاف الغزيين يتابعون مباراة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

عائلة مُهندس فلسطيني مخطوف بليبيا تُناشد الرئيس كشف الملابسات وإنقاذ حياته

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية

بتسع ساحات.. آلاف الغزيين يتابعون مباراة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

بتسع ساحات.. آلاف الغزيين يتابعون مباراة الجزائر بكأس أمم أفريقيا

بحر: حرق العلم الإسرائيلي رسالة للدول العربية المطبعة

بحر: حرق العلم الإسرائيلي رسالة للدول العربية المطبعة

كيف ستبدو المعركة المقبلة بين إسرائيل والمقاومة في غزة؟

كيف ستبدو المعركة المقبلة بين إسرائيل والمقاومة في غزة؟

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُطلق مسيرة للشاحنات رفضاً لحصار غزة

الهيئة العليا لمسيرات العودة تُطلق مسيرة للشاحنات رفضاً لحصار غزة

حماس للحريري: الفلسطينيون بلبنان ليسوا وافدين ولهم صفة سياسية

حماس للحريري: الفلسطينيون بلبنان ليسوا وافدين ولهم صفة سياسية

بعد إصابة 97 فلسطينياً.. هل أُطلق النار على موقع إسرائيلي شرق القطاع؟

بعد إصابة 97 فلسطينياً.. هل أُطلق النار على موقع إسرائيلي شرق القطاع؟

منوعات

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

أصالة ترضخ لطلب ابنتها شام وتظهر لأول مرة بصورة من دون فلتر

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

الراقصة دينا تثير الجدل حول ما اكتشفته عن والدتها بعد 15 عام

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

صورة لانتصار على شاطئ الغردقة تثير الجدل

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أحدث ظهور لحسن الشافعي مع زوجته يثير الإعجاب

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

أفيخاي أدرعي لطلبة الثانوية العامة: اقرأوا سيرة الفنان أحمد حلمي

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

رانيا يوسف بإطلالات جريئة مع بناتها خلال إجازة الصيف

&#34;يهدد حياتها وأزالت أنفها&#34;.. حكاية ريهام سعيد و&#34;مثلث الموت&#34;

"يهدد حياتها وأزالت أنفها".. حكاية ريهام سعيد و"مثلث الموت"

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

اتهمته بالعنف الزوجي.. أنجيلا بشارة تبدأ رحلة المحاكم مع وائل كفوري

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى.. نُسخ مُصغرة عنه

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

شاهد: جانيت جاكسون تحيي حفلًا فنيًا في جدة السعودية

عربي

نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

نصر الله: أمريكا غير قادرة على فرض حرب عسكرية على إيران

شاهد: وزير لبناني ينسحب من مؤتمر أمريكي بعد بدء كلمة نظيره الإسرائيلي

شاهد: وزير لبناني ينسحب من مؤتمر أمريكي بعد بدء كلمة نظيره الإسرائيلي

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

واشنطن ترصد سبعة ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي بحزب الله

السعودية تعدم ثلاثة أشخاص لتجريدهم إمرأة من ملابسها

السعودية تعدم ثلاثة أشخاص لتجريدهم إمرأة من ملابسها