شؤون فلسطينية

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية

هنية يُهنئ الجزائر بفوزها بكأس الأمم الأفريقية
عبد السلام هنية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس شبكة أمواج الرياضية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عبد السلام هنية، الشعب الجزائري حكومة وشعباً بالفوز بكأس الأمم الأفريقية.

وأبرق هنية، تهنئة لرئيس اللجنة الأولومبية الجزائرية مصطفى براف، ووزير الشباب والرياضة الجزائري، بالفوز الذي حققته الجزائر للمرة الثانية بتاريخها.

وقال هنية، إن الجزائر وفلسطين يداً واحدة، والجماهير الفلسطينية التي زحفت للأماكن العامة تؤكد على محبة الشعب الفلسطيني للجزائر.

وأضاف هنية: "فرحة العرب هي فرحتنا ونهنئ مصر على حسن التنظيم العالمي والكبير في البطولة وهذا دليل على أن مصر الكبيرة قادرة على استضافة الأحداث الرياضية".

وأشاد هنية بالحضور الذين شاركوا الجزائر مباراتها وشجعوا المنتخب الجزائري حتى حصوله على اللقب، وذلك في الساحات التي نظمتها مؤسسة أمواج الرياضية لحضور المباراة.

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