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شؤون فلسطينية

شبيبة فتح: مبعوث ترامب "إرهابي فاسد وعنصري قذر"

شبيبة فتح: مبعوث ترامب "إرهابي فاسد وعنصري قذر"
رام الله - دنيا الوطن
علقت لجنة العلاقات الدولية لحركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين على تصريحات المبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط، "جيسون غرينبلات"، فيما يتعلق بإسرائيل والضفة الغربية.

وقالت الشبيبة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذه الأكاذيب  المفضوحة  التي أضحت مسلسلا ممجوجا  من قبل ترامب، وأركان إدارته العنصريين لن تخلق حقا، ولن تنشئ التزاماً.

وأضاف البيان: "تؤكد تصريحاته أن هذه العصابة المتطرفة التي تقود البيت الأبيض، والتي تسير ضد ارادة العالم أجمع، وضد مجرى التاريخ، أضحت تشكل خطرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتخدم مصالح تجار الأسلحة، والحروب، ومقاولي الموت والقبور، على حساب حق الشعوب من الأمن والاستقرار والحرية والهواء النظيف والدواء والكتاب والعدالة الاجتماعية".

وأشارت إلى أن "غرينبلات حينما يصرح بأن الضفة الغربية هي أرض متنازع عليها، وأن إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء خلال العقود الماضية، فإنه يعلم تمام المعرفة أنه كاذب، ومزور للتاريخ، ومتآمر جبان، وأن كل خلية من دمه تعي أن إسرائيل قوة احتلال وتمييز عنصري، وأنها تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وتابع: "غرينبلات يعرف تمام المعرفة أن أكاذيبه وعنصريته لن تغير من الحقيقة شيئا، وعليه الاتعاظ من مالات هتلر، ونظامه النازي، وموسولويني، وغيرهم من العنصريين الطغاة الذي توهموا أنهم قادرين على السير عكس اتجاه التاريخ".

وقال سكرتير العلاقات الدولية لحركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، رائد الدبعي، إن "كانت قد وصلت عنصريته أن يتجاهل آلاف المجازر وعشرات الآلاف من الضحايا الذين سقطوا بشكل منظم على يد القوات النظامية الإسرائيلية، منذ ما قبل نكبة شعبنا، حتى اليوم، وما يمارس يوميا من جرائم ضد الإنسانية بشكل منظم على يد الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل،  فإن تجاهله للضحايا من المواطنين الأمريكيين الذين قتلوا على أيدي جيش الاحتلال بشكل منظم بمن فيهم  المتضامنة "ريشيل كوري" التي سحقتها جرافات الاحتلال الإسرائيلية، إنما يؤكد أنه فاقد لأي رادع أخلاقي، وأنه لن يتوانى عن بيع دماء الأبرياء من الضحايا بمن فيهم مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على القاعدة الانتخابية لرئيسه ترامب، والتي تشكل القوى الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أوسع شرائحها، مشيرا بأن عشرات القرارات الدولية التي يحفظها جرينبلانت عن ظهر قلب، ويحاول تجاهلها تؤكد كذبه وفاشيته، وعنصريته. 

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