الرئيس عباس والجماهير الفلسطينية يتابعون مباراة الجزائر بنهائي كأس الأمم الإفريقية

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رام الله - دنيا الوطن

تابع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، مساء اليوم الجمعة، والتي تجمع المنتخبين الجزائري الشقيق ونظيره السنغالي.



وحسب وكالة (وفا)، تعتبر متابعة الرئيس وعدد من القيادات الفلسطينية لمباراة المنتخب الجزائري الشقيق، وفاء وتقديراً لشعب الجزائر العظيم، الذي لطالما وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في كل المواقع والمحافل وفي كل المناسبات، والذي لطالما هتفت جماهيره باسم فلسطين في ملاعب الجزائر وأينما حل منتخبها ورحل، ولطالما رافق علمنا الفلسطيني علم الجزائر الشقيقة.



وعبر الرئيس عباس، عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الجزائري الشقيق، وخاصة بعد المستوى والأداء المبهر الذي ظهر به منذ بداية البطولة وصولا للمباراة النهائية، ما أسعد جماهيره والجماهير العربية عامة والفلسطينية خاصة.