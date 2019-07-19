إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

وأوضحت الشركة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنها فقدت الاتصال بالناقلة بعد أن اقتربت منها سفن صغيرة مجهولة الهوية وطائرة مروحية أثناء عبورها مضيق هرمز في المياه الدولية، مضيفة أنها رصدت أن الناقلة تتحرك حالياً شمالاً باتجاه إيران.

رام الله - دنيا الوطنأكد الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، احتجازه ناقلة نفطة بريطانية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية.وأوضح الحرس الثوري، وفق (روسيا اليوم)، أن قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان قامت باحتجاز الناقلة "ستينا إمبرو".وأضاف أنه تم توجيه الناقلة إلى السواحل الإيرانية وتسليمها لمنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.وقبل إعلان الحرس الثوري عن احتجاز الناقلة، أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنها تعمل على الحصول على مزيد من المعلومات عقب ورود أنباء حول توجه سفينة تحت علم بريطانيا إلى المياه الإيرانية في الخليج.وفي وقت سابق تسبب احتجاز البحرية البريطانية لناقلة نفط إيرانية قالت إنها كانت متجهة إلى سوريا، بالقرب من جبل طارق بالتوترات مع إيران.إلى ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض أنه اطلع على التقارير حول احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.من ناحيتها، أكدت شركة Nothern Marine المشغلة لناقلة النفط "ستينا إمبرو" البريطانية المحتجزة لدى الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز أنها لا تستطيع الاتصال بطاقمها المكون من 23 بحاراً.