حماس تدعو لاعتماد استراتيجية نضالية لردع جرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن تعمد استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين بالرصاص الحي في مسيرات العودة وكسر الحصار بجمعة "حرق العلم " جلهم من النساء والأطفال والصحفيين جريمة إضافية تضاف إلى سجله الأسود بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة المحاصرين.







وأضاف برهوم، عبر فيسبوك: "إننا إذ نحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات استمرار هذه الجرائم بحق المتظاهرين السلميين ندعو إلى اعتماد استراتيجية نضالية قوية وفاعلة تردع هذا الكيان المجرم وتضع حدا لجرائمه.





وأشار بوهوم، إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تؤكد على أن الدم الفلسطيني خط أحمر وأن استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين لا يمكن التسليم به.