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شؤون فلسطينية

هل أوقفت (فيفا) جبريل الرجوب عام كامل مجدداً؟

هل أوقفت (فيفا) جبريل الرجوب عام كامل مجدداً؟
جبريل الرجوب
خاص دنيا الوطن
نفى رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية، إبراهيم أبو مسلم، أن يكون قراراً جديداً بخصوص إيقاف رئيس الاتحاد جبريل الرجوب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال مسلم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه لم يصدر أي قرار جديد بهذا الشأن، مشيراً إلى أن قرار الإيقاف السابق مضى عليه عام وانتهى.

وأشار مسلم، إلى أن الاتحاد قدم استئنافاً إلى محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا؛ إلا أنه لم يرد على الاستئناف وانتهت المدة القانونية للإيقاف والتي كانت عاماً واحداً.

وكان وسائل إعلامية، أكدت أن محكمة التحكيم الرياضي في سويسرا قررت عقوبة الإيقاف لمدة عام على رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب بتهمة التحريض على الكراهية والعنف بعد طلبه حرق قمصان ليو ميسي.

وكانت قد قررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قبل نحو عام إيقاف جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمدة عام كامل، مع فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف فرنك سويسري، بتهمة التحريض على العنف والكراهية.

وأوضح الفيفا، في بيان نشره على موقع على الإنترنت، أن القرار يأتي بعد تصريحات جبريل الرجوب التي تخالف المادة 53 من لوائح الفيفا، وذلك عندما طالب بحرق قمصان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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