شؤون فلسطينية

بحر: حرق العلم الإسرائيلي رسالة للدول العربية المطبعة

بحر: حرق العلم الإسرائيلي رسالة للدول العربية المطبعة
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، أحمد بحر، أن اللاجئين الفلسطينيين ضيوف في البلدان العربية إلى حين عودتهم إلى وطنهم وأرضهم التي هجروا منها.

وشدد بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق مخيم جباليا رفضه لكافة أشكال التوطين للاجئين، محذراً من التضييق عليهم سبل المعيشة والحياة لقبولهم بوطن بديل عن فلسطين، أو المشاركة في أي من مشاريع التصفية لقضيتهم.

وأشار بحر، إلى أن شعبنا وفصائله المقاومة قادرة على افشال جميع مخططات العدو ومن يسانده من دول العالم، كما أفشل مؤتمر البحرين، مؤكداً أن وحدة شعبنا هي صمام أمان لإفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا.

وشكر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مواقفهم الداعمة والمساندة لقضية شعبنا واللاجئين، وعدم الانجرار خلف مشاريع تصفية قضيتهم، وشكر الشعب اللبناني الشقيق على استضافته لأبناء شعبنا منذ النكبة
وحتى الآن.

وأكد بحر، أن جمعة حرق العلم الإسرائيلي هي رسالة للدول المطبعة مع الاحتلال والتي رفعت علمه في عواصمها بأن شعبنا لن يقبل بالتطبيع ولن يعترف للاحتلال بكيان على أرض فلسطين، داعياً الدول العربية لمراجعة علاقتها مع الاحتلال ووضعها في سياقها الطبيعي وهو اعتباره عدو للأمة العربية والإسلامية.

واستهجن استمرار التطبيع العربي والهرولة لزيارة الاحتلال، معتبراً ذلك خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، مؤكداً أن التنسيق الأمني الخياني هو من أعطى الضوء الأخضر لبعض المطبعين من القيادات العربية.

ولفت إلى أن شعبنا ومقومته حطمت اسطورة وحلم الاحتلال بإقامة دولته من النيل إلى الفرات والتي رسم بها علمه المزعوم، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن اغتيال الشهيد نصار طقاطقة في سجونه بعد ممارسة التعذيب والقمع بحقه، وكل ما يترتب عليه من خطوات ستتخذها المقاومة في إطار الرد على تلك الجريمة، داعياً غرفة العمليات المشتركة للرد المناسب على
تلك الجريمة، مؤكداً أن قواعد الاشتباك ستفرضها المقاومة.

وأكد بحر أن فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في قطاع غزة، ملفتا إلى أن جميع الفصائل اتخذت قرارا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا، ولا تراجع عنه أو مساومة عليه.

وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي وتام، وشكر مصر على دورها وجهودها في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.

ولفت إلى أن المقاومة هي القادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وافشال مخططات الاحتلال واعوانه، داعيا من تبق خارج الصف الوطني الالتفاف حول خيار المقاومة، وهو خيار شعبنا في كافة أماكن تواجده.

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