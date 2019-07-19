دولي

شاهد: إيران تُكذب أمريكا بشأن اسقاط الطائرة وترامب يتوعد بالرد

شاهد: إيران تُكذب أمريكا بشأن اسقاط الطائرة وترامب يتوعد بالرد
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
بثت قنوات إيرانية رسمية لقطات مصورة، قالت إنها تثبت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي ادعت واشنطن الخميس إسقاطها، عادت إلى قاعدتها سالمة.

وأوضحت القنوات الإيرانية، أن التسجيل يظهر سفينة الإنزال الأمريكية USS Boxer، التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنها دمرت الطائرة الإيرانية المسيرة فوق مضيق هرمز، وفق (روسيا اليوم).

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن الفيديو التقط بواسطة الطائرة المسيرة التابعة لقواته الجوفضائية، وهي ذاتها التي ادعى الرئيس الأمريكي تدميرها.

وأكد الحرس الثوري أن الصور تظهر السفينة الأمريكية قبل وبعد إعلان ترامب عن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية الرسمية أن اللقطات المصورة المعروضة تثبت أن القوات المسلحة والقوات الجوفضائية للحرس الثوري قامت برصد ومتابعة السفينة العسكرية الأمرکية USS Boxer وخمس عوامات كانت ترافقها الخميس لفترة لا تقل عن ثلاث ساعات وخلال هذه المدة لم تسجل قواعد الطائرات المسيرة الإيرانية أي إجراءات غير عادية وأي تهديدات من قبل القوات الأمريكية.

وأشارت الوكالة، إلى أن الفيديو يدل على أن ادعاء السلطات الأمريكية بشأن إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية في مضيق هرمز "أکاذيب مفبرکة، لا أساس لها من الصحة".

وسبق أن وعد الحرس الثوري الجمعة بأنه سيكشف للرأي العام العلمي لقطات لإثبات عدم صحة الرواية الأمريكية بخصوص إسقاط الطائرة الإيرانية.

من ناحيته، رد الرئيس الأمريكي على الفيديو الذي بثه الحرس الثوري الإيراني بالقول، إن قوات بلاده البحرية أسقطت طائرة مسيرة تابعة لإيران فوق مضيق هرمز أمس الخميس، متوعداً طهران بالرد على "أي استفزازات أخرى".

 

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