الهيئة العليا لمسيرات العودة تُطلق مسيرة للشاحنات رفضاً لحصار غزة

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، إطلاق مسيرة لشاحنات النقل في قطاع غزة وذلك يوم الاثنين المقبل؛ رفضاً للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.





ودعت الهيئة، في بيان صحفي بختام فعاليات جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، وسائل الإعلام لتغطية المسيرات، مطالبةً الشعب الفلسطيني المشاركة في الجمعة المقبلة التي تحمل عنوان "لاجئي لبنان".









وتابع البيان: "عدم قبول لبنان لصفقة القرن يترجمه التراجع عن القرارات التي تستهدف اللاجئين، ونجدد التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها.



ودعت الهيئة، لعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مقدمةً التهنئة للناجحين في الثانوية العامة وندعو الجهات المعنية للتخفيف عنهم في مسيرتهم التعليمية.



وأضاف البيان: "نتلاحم اليوم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية، ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودة، كما أن الإجراءات الجديدة تهدف لدفع اللاجئين للقبول بأي حل سياسي وخاصة صفقة القرن".وأكمل البيان: "نعاهد شهدائنا وجرحانا بالاستمرار حتى تحقيق أهدافنا، ونحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة، ونشكر الشعب اللبناني على استضافته أهلنا منذ النكبة ونرفض قرار وزير العمل، كما أننا قادرون على إفشال مخططات العدو الخبيثة".