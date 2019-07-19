حماس للحريري: الفلسطينيون بلبنان ليسوا وافدين ولهم صفة سياسية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، لرئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا وافدين أو عمالة أجنبية، ولهم صفة سياسية يجب ألا يتم المساس بها.



جاء ذلك، خلال زيارة لوفد من الحركة برئاسة عضو المكتب السياسي عزت الرشق لرئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، للبحث في تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية القاضي بوضع قيود على عمل الفلسطينيين في لبنان.وضم وفد حركة حماس عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان، وعضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية علي بركة، وممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي، كما حضر اللقاء رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة.وقال الرشق: إن وفد حماس ناقش مع الرئيس الحريري العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني واللاجئين في المخيمات الفلسطينية في لبنان.وجدد الرشق موقف حركة حماس الرافض لقضية توطين اللاجئين الفلسطينيين، فيما نقل وفد حماس خلال اللقاء تحيات رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وحرصه وقيادة حركة حماس على استقرار لبنان وأمنه، وعلى حقوق الشعب الفلسطيني واللاجئين على أرضه.وأشار الرشق إلى أن الرئيس الحريري تفهم مطالب الوفد، وأكد أن الأمور باتت في عهدة الحكومة اللبنانية.