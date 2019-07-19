بعد إصابة 58 فلسطينياً.. هل أُطلق النار على موقع إسرائيلي شرق القطاع؟

رام الله - دنيا الوطن

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، عصر الجمعة، تعرض موقع لقناصة جيش الاحتلال لإطلاق النار من قطاع غزة دون وقوع إصابات.





وقال موقع (حدشوت 24): إنه تم إطلاق النار من غزة على موقع قناصة تابع للجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني في منطقة اللواء الشمالي، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.





من ناحيتها، قالت القناة 13 الإسرائيلية: إنه بعد الفحص من قبل الجيش الإسرائيلي، لم يكن هناك إطلاق نار من غزة بل هي كرات حديدية "شظايا" أصابت نافذة سيارة تابعة للجيش.







وفي السياق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 58 مواطناً أصيبوا بجراح متفاوتة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم بمسيرات العودة شرق القطاع بجمعة "حرق العلم الإسرائيلي"، لافتةً إلى أن 29 منها بالرصاص الحي.

