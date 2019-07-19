شاهد: وزير لبناني ينسحب من مؤتمر أمريكي بعد بدء كلمة نظيره الإسرائيلي





رام الله - دنيا الوطنأقدم وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، على الانسحاب من المؤتمر الذي ينظمه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن لتعزيز الحريات الدينية، بعدما بدأ نظيره الإسرائيلي كلمته.وانتشر مقطع فيديو من داخل المؤتمر، يظهر فيه الوزير اللبناني وهو يغادر القاعة، مع شروع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في إلقاء كلمته.وأكد باسيل في افتتاح الاجتماع الوزاري في واشنطن، أن "لبنان بلد التعايش بين الأديان، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي أبى إلا وأن تكون السلطة مقسمة مناصفة بين الأديان، فلا تشعر أقلية بسطوة أكثرية، ولا تهدر حقوق طائفة من قبل أخرى، ولا يسيطر العدد على حساب الشراكة".