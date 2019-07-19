الأول من نوعه.. الكشف عن حدث عسكري إسرائيلي نادر

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن حدث عسكري إسرائيلي نادر، ربما يكون الأول من نوعه، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال افتتح، أمس الخميس، مدرسة للكوماندوز، بحضور قائد المنطقة الوسطى، الجنرال نداف فدان، وقائد لواء الكوماندوز في الجيش، الجنرال كوبي هيلر.



وأوضحت الصحيفة، أن المدرسة الجديدة من نوعها تكمن مهمتها في تدريب وتهيئة الجنود للانخراط في لواء "الكوماندوز"، الذي يضم غالبية الوحدات الخاصة.





وبينت أن مدرسة الكوماندوز الإسرائيلية الجديدة تعمل على توجيه الجنود نحو الهدف الأسمى وهو القتال على شتى الجبهات، وفي أحلك الظروف، فضلا عن تقوية الجنود وتعزيز الأهداف العسكرية لديهم.

وأكدت الصحيفة، أنه وبعد ثلاث سنوات ونصف من تشكيل اللواء، تم تدشين مدرسة الكوماندو لتشكل مرحلة أخرى في مراحل تطور الأداء العسكري، وهي مرحلة جديدة ومختلفة، تعزز من قوة الجيش الإسرائيلي، ونهدف تنشئة جيل جديد، قادر على ردع الأعداء، والتصدي لأي عمليات هجومية.