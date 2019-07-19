دولي

أمريكا لإيران: نمتلك أدلة على إسقاط طائرتكم المُسيرة وسنُدمر المزيد

أمريكا لإيران: نمتلك أدلة على إسقاط طائرتكم المُسيرة وسنُدمر المزيد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مسؤول أمريكي كبير قوله: إن الولايات المتحدة تمتلك دليلاً واضحاً على إسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية.

وحسب الوكالة، فقد رفض المسؤول الأمريكي كبير، ما وصفه بإنكار إيران، تدمير إحدى طائراتها المسيرة مساء أمس، مضيفاً: "الولايات المتحدة ستدمر أية طائرات إيرانية مسيرة تحلق على مقربة من سفنها.

وأشار إلى أن بلاده لديها أيضا دليل واضح على أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية أمس الخميس، متابعاً: "إذا حلقت أية طائرة على مسافة أقرب من اللازم من سفننا سنستمر في إسقاطها".

ونفى أكثر من مسؤول إيراني إسقاط الولايات المتحدة لطائرة مسيرة فوق منطقة الخليج، حيث قال سليماني على "تويتر": إن "ذهن ترامب مشغول بأشياء أخرى، السبب الرئيسي لهزيمة أمريكا في منطقتنا اليوم، هو الافتقار لقيادة حكيمة، والسبب الأهم هو وجود حكام جاهلين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد ادعى، مساء أمس الخميس، بأن السفينة الحربية الأمريكية "بوكسر" قد أسقطت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز، بعد أن اقتربت منها نحو 900 متر، ولم تكترث للتحذيرات الموجهة لها حسب قوله.

وقال ترامب "جرى تدمير الطائرة المسيرة على الفور"، لافتاً إلى أن الطائرة المسيرة كانت تشكل تهديدا للسفينة الأمريكية، كما دعا ترامب الدول الأخرى لحماية سفنهم.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نفى أن تكون لدى طهران أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة لها في منطقة الخليج.

وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط في مايو/أيار، ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

وفي أواخر الشهر الماضي، أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها دخلت مجالها الجوي، بينما ذكرت واشنطن أنها كانت في الأجواء الدولية. وتراجع  ترامب في اللحظة الأخيرة عن قرار شن ضربات جوية على إيران ردا على إسقاط الطائرة.

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