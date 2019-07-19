شاهد: بينهم صحفيين.. إصابات بالرصاص بقمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب 22 شاباً برصاص الاحتلال المعدني والأعيرة الاسفنجية بينهم صحفيين إضافة لعشرات حالات الاختناق الشديد بعد قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي خرجت تنديداً بجريمة استهداف الاحتلال للطفل عبد الرحمن شتيوي الأسبوع الماضي بعيار متفجر في الرأس.وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي، إن ما يسمى بقوات حرس الحدود اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص المعدني والأعيرة الإسفنجية السوداء وعشرات قنابل الغاز مما أدى لوقوع 40 إصابة من بينهم 18 إصابة بالاختناق وعولجت جميع الحالات ميدانياً من قبل طواقم الهلال الأحمر والخدمات الطبية العسكرية.وأكد شتيوي، أن مواجهات عنيفة جدا تصدى خلالها الشبان بالحجارة لما يسمى بجنود حرس الحدود وأجبروهم على التراجع رغم محاولاتهم العديدة لاقتحام البلدة.وشارك في المسيرة التي انطلقت تنديدا بجريمة استهداف الطفل شتيوي 10 سنوات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف والاب عبد الله يوليو وعضوا المجلس الثوري عبد الاله الاتيرة وموفق مطر وعضو المكتب السياسي لجزب الشعب خالد منصور وقادة لجان المقاومة الشعبية في الضفة والمئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائليين.وسبق انطلاق المسيرة مؤتمر صحفي استنكر فيه المتحدثون بجريمة استهداف الطفل شتيوي برصاص الاحتلال مؤكدين النية لتقديم ملف قانوني لمقاضاة جيش الاحتلال الذي استهدف هذا الطفل كما طالبوا عموم شعبنا بضرورة تصعيد المقاومة الشعبية حتى تحقيق الاستقلال.